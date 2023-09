Selenskyj und Scholz kritisieren Russland - Stoppt Polen Waffenlieferungen? • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz haben Russland im UN-Sicherheitsrat wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine scharf kritisiert. Selenskyj warf der Führung in Moskau einen " verbrecherischen " Angriff auf sein Land und " Völkermord " vor. Scholz hat in seiner ersten Rede im Sicherheitsrat Russland aufgerufen, den Krieg zu beenden.

Währenddessen will Polen offenbar seine Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Das deutete Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in einem Fernseh-Interview an. Statt Waffen zu liefern, wolle Polen sich selbst " mit den modernsten Waffen ausrüsten ".

Bayern und Union in der Champions League • Union Berlin hat bei der Premiere in der Champions League dem übermächtigen Gegner Real Madrid die Stirn geboten, einen Punkt aber knapp verpasst. Durch ein Tor in der Nachspielzeit verlor der Underdog aus Köpenick das erste Königsklassenspiel seiner Vereinsgeschichte in Spanien mit 0:1. Der FC Bayern München gewann später am Abend sein Spiel gegen Manchester United nach einer Wilden Schlussphase mit 4:3.

Das Wetter in NRW

Der Tag startet freundlich