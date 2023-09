Segen für alle: Protestaktion am Kölner Dom

Eine solche Aktion gab es zuvor noch nicht. Auf dem Kölner Bahnhofvorplatz mit direkter Sicht auf den Dom sollen am Mittwochabend etwa 50 Paare gesegnet werden. Darunter sind gleichgeschlechtliche und wiederverheiratete Paare, aber auch Paare, die gerade ihre Silberhochzeit gefeiert haben, sagt die Mitorganisatorin Marianne Arndt.

Die Kölner Gemeindereferentin und Seelsorgerin sagt, sie wolle die Liebe segnen – die Liebe unabhängig von der Frage, wer wen liebt. Dabei ist sie sich der möglichen Konsequenzen bewusst, die vom Kölner Erzbistum ausgehen könnten.

"Vatikan lehnt Segnung ab"

Bei der Segnungsfeier in Köln werden Priester aus verschiedenen Gemeinden Deutschlands anwesend sein. Auch Pastoral- und Gemeindereferenten werden um den Segen bitten. Dabei hatte zuletzt das Kölner Erzbistum einen Geistlichen aus Mettmann gerügt, weil er gleichgeschlechtliche Paare segnete.

Das Problem für die Kirche ist nicht die gleichgeschlechtliche Liebe selbst, sondern deren sexuelle Ausdruckform. Erzbistum Köln

Auf die Frage, ob die Beteiligten der Segnungsfeier in Köln mit Konsequenzen rechnen müssen, gibt es keine klare Antworten vom Kölner Erzbistum. In einem Schreiben an den WDR steht, dass Kardinal Woelki Verständnis für den tiefen Wunsch gleichgeschlechtlicher Paare nach einem kirchlichen Segen hätte.

Auch in Wülfrath gab es kürzlich eine Segnung für alle

Aber: "Zugleich sieht er, dass es sich bei der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare um eine Frage handelt, die zunächst auf weltkirchlicher Ebene zu entscheiden ist." Das Erzbistum verweist auch auf einen Text auf seiner Internetseite. Darin heißt es in einer Passage: " Das Problem für die Kirche ist nicht die gleichgeschlechtliche Liebe selbst, sondern deren sexuelle Ausdruckform. "

Außerdem macht das Erzbistum hinsichtlich der Konsequenzen für Mitarbeiter deutlich, "dass unsere Pfarrer und unsere Mitarbeitenden die auf weltkirchlicher Ebene geltenden Regeln kennen" .

Gegendemonstration angekündigt

Die Organisatorin weiß um die ablehnende Haltung des Erzbistums und spricht von " Ungehorsam" und das von der Veranstaltung ein Zeichen auch an die beginnende Bischofskonferenz in der kommenden Woche ausgehen soll. Die Veranstaltung heute liegt auf dem neunten Jahrestag der Amtsübernahme von Kardinal Woelki in Köln.

Zu dem Segnungsgottesdienst hat sich auch eine Gruppe Gegendemonstranten angemeldet. Sie wollen nach eigenen Angaben parallel zu den Segnungen und dem Gottesdienst Rosenkranzgebete abhalten.

