Armenier in NRW: Angst um die Verwandten in Bergkarabach

Die Erzählung klingt bekannt: Laut Aserbaidschans Verteidigungsminister ist der militärische Großangriff in der Region Bergkarabach lediglich eine " Antiterroroperation lokalen Charakters ". Stellen vor Ort melden hingegen Tote und Verletzte unter der dortigen Zivilbevölkerung, die zum allergrößten Teil aus Armeniern besteht. Und auch die deutsche Regierung ist sich einig, wie die Lage zu sehen ist. " Aserbaidschan muss den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren ", forderte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne).

Die armenische Community in NRW ist groß, alleine in Köln wohnen circa 5.000 Armenierinnen und Armenier. Und dort stehen viele unter Schock und haben Angst um ihre Freunde und Verwandten, die in Bergkarabach leben. " Die Verbindung nach Bergkarabach ist schlecht, es gibt kaum Informationen ", sagt WDR-Reporter Marspet Movsisyan. " Viele reisen deshalb nach Armenien, um näher dran zu sein und von dort aus eventuell Kontakt herstellen zu können ."