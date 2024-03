Mehr Nachrichten aus NRW

Sicherheitspersonal streikt, Bodenpersonal will in Schlichtung gehen • Die Gewerkschaft Verdi hat für heute zu Streiks an den Flughäfen Dortmund und Weeze aufgerufen. Da die Sicherheitskontrollen vermutlich komplett ausfallen, werden von beiden Flughäfen keine Maschinen starten. In Weeze betrifft das 15 Flüge und etwa 2.500 Passagiere, in Dortmund 38 Flüge und etwa 7.000 Menschen. Gleichzeitig soll im Tarifstreit für das Lufthansa-Bodenpersonal jetzt eine Schlichtung die Lösung bringen. Das teilten Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend mit.

Comedian Pocher tritt als Zeuge vor Gericht auf

Strafprozess nach Angriff auf Oliver Pocher • Vor dem Amtsgericht Dortmund beginnt heute der Strafprozess gegen den Rapper Fat Comedy - wegen eines Angriffs auf Comedian Oliver Pocher. Der Rapper und Influencer hatte Pocher am Rande eines Boxkampfs in den Westfalenhallen unvermittelt ins Gesicht geschlagen und das Video über Soziale Medien geteilt. In einem Zivilverfahren hat Pocher bereits 50.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz erstritten. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Sperrung der A3 aufgehoben • Die A3 in Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Siebengebirge war bis zum späten Donnerstagabend gesperrt. Am frühen Morgen wurden zwei Spuren wieder freigegeben. Am Donnerstag Nachmittag geriet dort ein LKW in Brand. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf 15 Kilometern.

Weitere Themen

Einheitliche Ladekabel kommen • Für Smartphones, Laptops und andere Elektrogeräte sollen Verbraucher künftig einheitliche Ladekabel nutzen können. Mit breiter Mehrheit stimmte der Bundestag am Abend für das Gesetz, mit dem eine EU-Vorgabe in deutsches Recht umgesetzt wird. Für die meisten Geräte wird damit bis Ende dieses Jahres USB-C der neue Standard. Ab 2026 ist die Vorgabe auch für Laptops verbindlich. Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier: