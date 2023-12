Schauspielerin Sandra Hüller

Wer wird für die Golden Globes nominiert? • In Los Angeles werden heute die Nominierten für die Golden Globes bekannt gegeben. Der Film- und Fernsehpreis gilt als wichtigste Branchenauszeichnung nach den Oscars. Mit Schauspielerin Sandra Hüller hat eine Deutsche Chancen auf eine Nominierung: Sie gilt als neuer Star in Hollywood mit gleich zwei Filmen - nämlich dem Justiz- und Beziehungsdrama "Anatomie eines Falls" und dem Streifen "Zone of Interest", in dem sie die Frau von KZ -Kommandant Rudolf Höß spielt.

Das Wetter in NRW

Möwen sitzen auf einem Geländer am Rhein bei Bonn

Mild und nass, aber auch mal sonnig • Heute bringt uns der Tag immer wieder Regen. Dazwischen lockern die Wolken auch mal auf und lassen die Sonne kurzzeitig scheinen. Am meisten Regen fällt im Bergischen Land und in Westfalen, am wenigsten in der Kölner Bucht. Die Temperaturen liegen mit 9 bis 12 Grad auf hohem Niveau für Dezember, im Hochsauerland werden es 5 bis 8 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen.