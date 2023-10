Wahlen in Polen: Was würde eine liberalere Regierung dort für uns bedeuten?

Der konservative Weg, den Polens Regierung seit einigen Jahren eingeschlagen habe, sei auch hier bemerkbar, sagte Lothar Harles, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Köln-Bonn, dem WDR. So habe es teilweise Probleme und Irritationen bei polnischen Kommunen gegeben, wenn die Partnerstadt aus NRW offen und inklusiv mit LGBTQ-Gruppen umgegangen sei, etwa bei Festen. Da habe es bisweilen " Verwerfungen " gegeben, berichtet Harles.

Insgesamt spielt die aktuelle PiS-Politik bei den Beziehungen zwischen Polen und NRW allerdings eher eine kleine Rolle, glaubt Harles: " Der Jugend- und Schulaustausch läuft gut, die Beziehungen sind stabil und über Jahre gefestigt. " So habe es 2023 beim deutsch-polnischen Jugendwerk sogar Wartelisten gegeben, weil so viele Jugendliche Interesse an einem Austausch bekundet hätten. Man solle den Einfluss der polnischen Regierungspolitik auf die lokale Ebene nicht ignorieren, aber auch nicht überbewerten.

Wahlbeobachterin: "Ging nicht um Polen, sondern um Europa"

Stimmung in NRW-Wahllokalen "polarisiert"

Joanna Szymanska war am Sonntag als Wahlbeobachterin im Aachener Wahllokal tätig. Der Andrang in NRW sei groß gewesen, sagt sie. Obwohl deutlich mehr Wahllokale als in den vergangenen Jahren eingerichtet wurden, hätten die Menschen zum Teil mehrere Stunden bei der Stimmabgabe anstehen müssen.

Die Stimmung, die Szymanska bei der "Polonia", den hier lebenden Polinnen und Polen, wahrgenommen hat, beschreibt sie als " polarisiert ". Die derzeitige politische Situation in Polen habe auch hier zu einer Spaltung in der Community geführt: " Entweder du bist liberal, oder du bist auf der Seite der Regierung - diese Trennlinie war deutlich spürbar ", so Szymanska. Als Erfolg wertet sie die hohe Wahlbeteiligung, gerade bei jungen Polinnen und Polen. " Wir haben oft die Frage gehört: 'Warum wählt ihr überhaupt, ihr lebt doch in NRW? ' Aber hier ging es nicht um Polen, sondern um Europa ", glaubt Szymanska.

Entspannung der Beziehungen zu Polen erwartet

Oliver Loew vom Deutschen Polen-Institut

Oliver Loew, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, sieht in dem möglichen Machtwechsel " einen neuen Aufbruch in den deutsch-polnischen Beziehungen ". Es stehe eine "ganz andere Tonalität in den Kontakten mit Berlin, mit Brüssel " bevor, sagte er dem WDR. Er gehe davon aus, dass man zukünftig " sehr viel pragmatischer " ins Gespräch kommen werde, während die PiS-Regierung eher " den Konflikt gesucht " habe.

"Europäischer Frühling mitten im Oktober"