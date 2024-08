Scholz lehnt Aufnahmestopp von Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien ab • Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) hat erklärt, dass es keine pauschale Ablehnung von Flüchtlingen an Deutschlands Grenzen geben werde. Gleichzeitig solle die irreguläre Migration reguliert werden, sagte Scholz im Interview mit dem ZDF heute Journal. Demnach will er auch die festen Grenzkontrollen so lange wie möglich fortführen. Zuvor hatte sich Scholz mit CDU-Chef Friedrich Merz getroffen, der auch Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien fordert.

Überarbeitete Anklage gegen Trump • Im Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump zu versuchtem Wahlbetrug liegt eine überarbeitete Anklageschrift vor. Das Team von Sonderermittler Jack Smith legte das Dokument neu auf, nachdem der Oberste US-Gerichtshof Anfang Juli mit seiner rechtskonservativen Mehrheit entschieden hatte, dass Trump für gewisse Amtshandlungen Immunität genießt. Wegen der historischen Entscheidung des Gerichts mussten Smith und sein Team die Anklage gegen Trump anpassen, um den Fall weiter vorantreiben zu können.

A40 -Baustelle in Bochum: Neue Brücke kommt • An der A40 -Baustelle in Bochum steht die nächste, große Hürde an. Nachdem die alte Brücke abgerissen wurde, kommt eine neue. Sie wird auf die bereits stehenden Betonpfeiler gelegt. Zwei Riesenkrane werden die 70 Tonnen schweren und 25 Meter langen Betonteile in haargenauer Millimeterarbeit ablegen. Danach werden sie montiert - und der Rohbau der neuen Brücke ist fertig.

Neuss hat einen neuen Schützenkönig • Neuer Schützenkönig in Neuss ist Bert Römgens. Der 58-Jährige ist Nachfolger des Ex-Diplomaten Christoph II. Heusgen. Römgens ist Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf-Neuss. Er wird mit seinem Ehemann Dionissios "Saki" Liampotis ein Jahr lang als erstes gleichgeschlechtliches Königspaar in der Quirinusstadt regieren.

DAS WETTER IN NRW

Sonnig und heiß • Ein herrlicher Spätsommertag erwartet uns im Westen heute - mit viel Sonne und zunächst kaum Wolken. Am Nachmittag tauchen etwas mehr Schleier- und Quellwolken auf. Dazu wird es heiß mit verbreitet 30 bis 32 Grad in den Niederungen. Sehr warme 25 bis 29 Grad gibt es oberhalb von 600 Metern. Erst morgen zeichnen sich am Nachmittag lokal Schauer und Gewitter ab.