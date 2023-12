Die Landwirte wollen wieder mit Traktoren protestieren.

Landwirte protestieren in Siegen • Mehrere hundert Landwirte und Speditionen wollen am Mittag in Siegen gegen die Sparbeschlüsse der Bundesregierung demonstrieren. Zu der Aktion haben sie mehr als 400 Traktoren und Lkw angemeldet. Die Landwirte protestieren gegen das geplante Aus von Steuervergünstigungen. Vor Weihnachten hatte es eine große Demo von Bauern in Berlin gegeben.