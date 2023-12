Wetter-Bilanz: In NRW gab es noch nie so viel Regen wie 2023

Mit einem Flächenmittel von mehr als 1.190 Litern Regen pro Quadratmeter geht das Jahr 2023 als das bisher nasseste seit Beginn der Wetteraufzeichnung in die Geschichte ein. Das zeigt die am Donnerstag veröffentlichte Jahresbilanz der WDR -Wetterredaktion. Am meisten Regen fiel dabei in Meinerzhagen (Märkischer Kreis) im Sauerland mit mehr als 2.100 Litern pro Quadratmeter – das entspricht mehr als dem anderthalbfachen des langjährigen Mittels.

Das nasseste Jahr in NRW seit der Aufzeichnungen

Einen großen Anteil an den großen Niederschlagsmengen hatten die Monate Oktober, November und Dezember, die überdurchschnittlich nass waren. In einigen Orten war es beispielsweise der nasseste Dezember seit Beginn der Wetteraufzeichnung – etwa in Harsewinkel (Kreis Gütersloh), Bad Driburg (Kreis Höxter), Bad Lippspringe (Kreis Paderborn) und Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke). In diesen Kommunen wird seit über 125 Jahren gemessen.