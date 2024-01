Sahra Wagenknecht

Wagenknecht-Partei gründet sich • In Berlin gründet sich heute das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) offiziell als Partei. Die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter wollen am Mittag bei einer Pressekonferenz das Parteiprogramm des BSW vorstellen. Zudem soll bekannt werden, wer die neue Partei führen wird. Erwartet wird eine Doppelspitze. Zuletzt deutete Wagenknecht an, dass auch sie selbst Teil des Spitzenduos werden könnte.

Sandra Hüller in "Anatomie eines Falls"

Golden Globes verliehen • Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist bei der Verleihung der Golden Globes in der vergangenen Nacht leer ausgegangen. In der Sparte "Beste Darstellerin in einem Filmdrama" gewann Lily Gladstone für ihre Hauptrolle in "Killers of the Flower Moon". Hüller war mit ihrer Rolle in dem Justizdrama "Anatomie eines Falls" der französischen Regisseurin Justine Triet erstmals für einen Golden Globe nominiert gewesen. Das Drama wurde als "Bester nicht-englischsprachiger Film" ausgezeichnet. Größter Gewinner der Verleihung in Beverly Hills war der Film "Oppenheimer" von Regisseur Christopher Nolan. Mit den Preisen für "Bestes Filmdrama", "Beste Regie", "Beste Filmmusik", "Bester Schauspieler Filmdrama" (für Cillian Murphy" und "Bester Nebendarsteller" (für Robert Downey Jr.) gewann er gleich in fünf Kategorien.

Nachrichten aus NRW

Urteil im OneCoin-Prozess in Münster erwartet • Im Mammutprozess um die fiktive Kryptowährung OneCoin sollen heute die Urteile am Landgericht Münster fallen. Angeklagt sind ein Ehepaar aus Greven und ein Anwalt aus München. Das Ehepaar galt als europäische Finanzzentrale des weltweiten Betrugs mit der fiktiven Kryptowährung. Insgesamt sollen Millionen Kunden um bis zu drei Milliarden Euro betrogen worden sein.