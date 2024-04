Weitere Themen

Rettungskräfte helfen Überlebendem in New Taipei City

Tote bei Erdbeben in Taiwan • Vor der Insel Taiwan hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Mehrere Gebäude stürzten ein, aktuell sprechen die Behörden von mindestens vier Toten und 50 Verletzten. Für Japan und die Phillipinen galt zwischenzeitlich eine Tsunamiwarnung. Das Beben soll eine Stärke von mindestens 7,2 gehabt haben, damit wäre es das schwerste Beben der Region seit 25 Jahren.

Viel Kritik an Israel • Das israelische Militär hat den Tod von mehreren internationalen Helfern im Gazastreifen durch einen Luftschlag als "schweren Fehler" bezeichnet. Der Vorfall führt aber weiter zu scharfer Kritik an Israels Kriegsführung. Er sei "ein unvermeidliches Resultat dessen, wie dieser Krieg aktuell geführt wird", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Deutliche Worte kamen auch von US-Präsident Biden: Dies sei einer der schlimmsten Konflikte, was die Zahl getöteter Helfer angehe. "Es darf nicht zu solchen Vorfällen kommen", sagte auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

Die Nato-Flagge am Sitz der Nato in Brüssel

100-Milliarden-Euro-Fonds für Ukraine? • In Brüssel treffen sich heute die NATO-Außenminister für zwei Tage. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen will NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dabei einen Fonds für fünf Jahre in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine auf den Weg bringen. Das soll die Ukraine-Hilfe dauerhafter und berechenbarer machen. Beschlossen wird der Fonds aber bei diesem Treffen wohl noch nicht.

Queerfeindliches Gesetz in Uganda vor dem Aus? • In Uganda fällt heute die Entscheidung, ob eines der schärfsten Gesetze gegen queere Menschen bestehen bleibt. Es bewertet die "Beteiligung an homosexuellen Handlungen" als Verbrechen, das mit lebenslanger Haft bestraft werden kann. Dagegen hatten Menschenrechtsaktivisten, Rechtswissenschaftler und auch Politiker vor dem Verfassungsgericht geklagt.

Nachrichten aus NRW

IQ über 130: Hochbegabte treffen sich in Duisburg • In Duisburg startet heute das jährliche Treffen der hochbegabten Menschen in Deutschland. Das Netzwerk "Mensa" lädt dazu seine ca. 17.000 Mitglieder ein, erwartet werden rund 1.000 Teilnehmende, darunter auch hochbegabte Kinder und Jugendliche. Bei dem Treffen wollen Hochbegabte sich untereinander austauschen und Kontakte aufbauen. So finden Eltern heraus, ob ihr Kind hochbegabt ist: