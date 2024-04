Weitere Themen

Zerstörtes Gebäude auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus

Sorge vor Eskalation in Nahost • Bei einem Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist nach Angaben aus Teheran am Morgen unter anderem ein General der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Der Iran macht Israel für den Angriff auf die Konsularabteilung der iranischen Botschaft verantwortlich. In der Nacht sind bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff im Gazastreifen außerdem mehrere Mitarbeiter einer Hilfsorganisation getötet worden. Unter den Opfern sollen auch ausländische Staatsangehörige sein. Die israelische Armee kündigte an, den Vorfall gründlich zu untersuchen.

Lawinenunglück in der Schweiz • In Zermatt in der Schweiz sind mindestens drei Wintersportler durch eine Lawine ums Leben gekommen. Sie waren abseits markierter Pisten im Tiefschnee unterwegs. Eine vierte Person konnte verletzt geborgen werden. Zur Nationalität der Skifahrer gibt es noch keine Informationen. Die Behörden in Zermatt hatten wegen starker Schneefälle und Wind vor Lawinen gewarnt.

Umstrittene Ziffer 4 auf DFB-Trikot

Keine Deutschland-Trikots mehr mit Nummer 44 • Die Zahl 4 sieht ähnlich aus wie ein Blitz und dadurch erinnert die 44 an die Runen-Symbole, die die Schutzstaffel SS der Nationalsozialisten als Symbol genutzt hat. Nach Kritik hat Adidas die Rückennummer 44 jetzt gesperrt - Trikots mit dieser Nummer können in den Onlineshops von Adidas und dem DFB nicht mehr bestellt werden. Jetzt soll ein neues Design für die Zahl entstehen.