Bauarbeiten an Mülheimer Brücke in Köln verzögern sich

Die Sanierung der Mülheimer Brücke gehört zu den großen Verkehrsbauprojekten in Köln. Jetzt wurden bei Abrissarbeiten neue Schäden an der rechtsrheinischen Brückenseite entdeckt. Deshalb könnten die Bauarbeiten bis zu sechs Wochen länger dauern.

Eigentlich sollte die Stadtbahn auf dem Brückenzug von November an wieder fahren. Insgesamt soll die Sanierung der mehr als 70 Jahre alten Hängebrücke noch bis 2026 dauern, die Stadtbahn soll aber schon vorher wieder über die Brücke fahren.

Linie 13 fällt aktuell rechtsrheinisch komplett aus

Die Linien 13 und 18 fahren nicht mehr über den Rhein und sind zwischen den Haltestellen Slabystraße und Mülheim Wiener Platz getrennt. Auf der linken Rheinseite fährt die Linie 13 wie gewohnt, auf der rechten Rheinseite fällt sie vollständig aus. Die Linie 18 fährt links- und rechtsrheinisch weitestgehend wie bisher, endet aber jeweils an der Slabystraße beziehungsweise am Wiener Platz.

Neue Linien 14 und 118 sollen linke und rechte Rheinseite verbinden

Die Mühlheimer Brücke

Bis zum 7. November hat die KVB drei zusätzliche Linien eingerichtet. Zwischen Keupstraße und Reichenspergerplatz fährt eine Linie 14 in beide Richtungen. Die Linie 14 überquert die Deutzer Brücke, dreht eine Schleife durch die Innenstadt und soll so beide Rheinseiten miteinander verbinden.

Über die Zoobrücke pendelt außerdem eine zusätzliche Buslinie 118 zwischen Mülheim und Nippes. Der Ersatzbus hält unter anderem an der Boltensternstraße sowie an der Haltstelle Zoo/Flora und verbindet den Wiener Platz mit zwei linksrheinischen Haltestellen der Linie 18.

Zusätzliche Linie 19 verstärkt Linie 18 am Morgen

Zwischen Haltestelle Klettenbergpark und dem Ebertplatz will die KVB eine neue Linie 19 einsetzen. Linie 19 fährt von Montag bis Freitag ausschließlich morgens zwischen 6 Uhr und 9 Uhr und endet am Ebertplatz. Anders als die Linie 18 biegt die Linie 19 am Barbarossaplatz ab und fährt unterhalb der Kölner Ringe in Richtung Ebertplatz.

Einschränkungen für Autofahrer bereits seit Februar

Für Autofahrer in Fahrtrichtung rechte Rheinseite ist die Mülheimer Brücke bereits seit Anfang Februar gesperrt. Wer mit dem Auto in Richtung Mülheim fahren möchte, kann unter anderem eine Umleitung über die Zoobrücke nutzen. Die Fahrbahn in Richtung Niehl, Riehl und Innenstadt hat derzeit nur eine Spur. Ab dem 15. November soll die Brücke dann wieder in beide Richtungen mit dem Auto befahrbar sein.