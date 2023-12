Großdemo in Berlin gegen Antisemitismus • Unter der Schirmherrschaft von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) planen heute mehrere Initiativen und Prominente als Zeichen gegen Antisemitismus eine Großdemonstration. Neben Bas und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner ( CDU ) haben der Publizist Michel Friedman, der israelische Botschafter Ron Prosor und der Sänger Roland Kaiser zugesagt, als Redner aufzutreten.

Eröffnung der Neuen Synagoge Magdeburg • Mehr als 85 Jahre, nachdem die Alte Synagoge in Marburg am 9. November 1938 zerstört wurde, wird heute die Neue Synagoge eröffnet. Anlässlich der Eröffnung des dritten jüdischen Gotteshauses in Sachsen-Anhalt werden rund 100 Gäste erwartet, darunter Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Heute sollen zum Gedenken an Henriette Lewin-Heymann, Werner Heymann und an Benjamin Lewin Stolpersteine verlegt werden.

Das Wetter in NRW

Wind und Regen - aber auch mal Sonne • Heute fällt aus meist dichten Wolken zunächst zeitweise Regen. Im Laufe des Vormittag lockern die Wolken vor allem vom Selfkant bis zur Kölner Bucht besser auf, am Nachmittag ist es dann in ganz NRW vorübergehend länger trocken mit etwas Sonne zwischendurch. Zum Abend kommt zuerst im Rheinland neuer Regen auf. Dazu werden 8 bis 12 Grad, in Regionen oberhalb von 500 Metern 4 bis 7 Grad erreicht. Der Südwestwind weht frisch bis stark mit stürmische Böen, in Hochlagen auch mit Sturmböen.