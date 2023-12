1. FC Köln engagiert sich für inhaftierte Kölnerin im Iran

Sie wollen ein Zeichen setzen. Wenn die Bundesliga-Spielerinnen des FC am Samstag gegen Wolfsburg und die Männer am Sonntag gegen Mainz auflaufen, dann wird vom eigenlichen Sponsor auf den Trikots nichts zu sehen sein. Auf den Shirts der Spielerinnen und Spieler steht dann nur "#ZesammeFürMenschen". Eine Werbung für die Menschenrechte.

Anlass ist der 75. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen am 10. Dezember. Es geht aber auch um einen sehr konkreten Fall mit Kölner Bezug: Seit drei Jahren sitzt die Kölnerin Nahid Taghavi in einem Hochsicherheitsgefängnis in Teheran ein. Die gebürtige Iranerin hatte sich jahrelang für Menschenrechte und besonders Frauenrechte im Iran eingesetzt. Im August 2021, so erzählt es ihre Tochter, sei sie bei einem Besuch in der alten Heimat wegen angeblicher Propaganda verhaftet und zu zu zehn Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden.

"In der Haft gefoltert"

Mariam Claren und Mutter Nahid Taghavi