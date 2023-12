Bonner Bahnhof wird fünf Tage gesperrt

Bahnreisende müssen sich in Bonn auf weitere Einschränkungen einstellen. Wegen der Bauarbeiten am elektronischen Stellwerk "Linker Rhein" wird der Bonner Hauptbahnhof ab dem frühen Sonntagmorgen (10.12.2023) für fünf Tage erneut gesperrt. In dieser Zeit starte und endet die ICE -Sprinterlinien Bonn-Köln-Berlin erst in Köln. Auch die ICE -Züge von Koblenz nach Berlin fahren erst ab Köln und beenden dort ihre Fahrten. Der Bonner Hautbahnhof wird gar nicht angefahren.

Umleitungen auf rechter Rheinseite

Und es gibt weitere Umleitungen. Alle Züge, die planmäßig in Koblenz starten oder enden, fahren vom 10. Dezember, 5 Uhr, bis zum 15. Dezember, 21 Uhr, nur auf der rechten Rheinseite. Sie halten dann nicht in Andernach und Remagen. Auch die Hauptbahnhöfe Köln und Bonn werden nicht angefahren. Das gilt auch für Fernzüge auf dieser Strecke. Ersatzweise halten diese Bahnen dann in Köln Messe/Deutz und in Bonn-Beuel. Nach Angaben der Bahn verlängern sich die Fahrzeiten dadurch um gut zehn Minuten. Außerdem fallen die Züge der Linien RE 5 und RB 48 zwischen Köln, Bonn-Mehlem und Remagen aus.

Weitere Teilausfälle linksrheinisch

Auf der linksrheinischen Bahnstrecke müssen Reisende mit weiteren Teilausfällen rechnen. Das betrifft den Streckenabschnitt zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Hürth-Kalscheuren/Sechtem. Die Deutsche Bahn richtet dafür einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Busse fahren ab dem Hauptbahnhof Köln bis Sechtem allerdings ohne Zwischenhalt durch.

Auf den Eifellinien RE 22 und RB 24 fallen die Fahrten zwischen Köln Messe/Deutz und Hürth-Kalscheuren aus. Stattdessen fahren Busse zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Erftstadt.

Einschränkungen bis Jahresende

Am 15. Dezember ist es mit den Teilausfällen auf der linken Rheinseite aber noch nicht ganz vorbei. Dann erneuert die Bahn Weichen und Gleise zwischen Köln Messe-Deutz und Köln-Mülheim. Das erfordert laut Bahn weitere Umleitungen und Sperrungen sowie den Einsatz von Ersatzbussen im Regionalverkehr. Der Bonner Hauptbahnhof wird ab 15. Dezember um 21 Uhr wieder angefahren, versichert die Deutsche Bahn.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 8.12.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Bonn und im Radio auf WDR 2.