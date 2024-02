Zusammengestellt von Sabine Meuter und Katja Goebel aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Helau und Alaaf - durch viele NRW-Städte rollen Umzüge • Vor dem Rosenmontag können sich die Jecken jetzt schon mal warmschunkeln, denn durch viele NRW -Städte schlängeln sich heute Karnevalsumzüge. Durch die Paderborner Innenstadt zieht ab 14.14 Uhr eine große Parade. In Duisburg-Homberg startet um 13.30 Uhr der Nelkensamstagszug, der nach Moers zieht - der Zug zählt zu den größten Karnevalsumzügen am linken Niederrhein. In Blankenheim im Kreis Euskirchen setzt sich um 19.10 Uhr der traditionelle Geisterzug in Bewegung. Weitere Umzüge gibt es unter anderem in Lünen (ab 14.11 Uhr) sowie in Bensberg (13.11 Uhr).

Auch in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf geht es weiter hoch her. In Köln ziehen närrische Umzüge durch viele Stadtteile - etwa Wahn, Merkenich oder Bocklemünd. In Düsseldorf macht sich ab 14 Uhr der Kinder- und Jugendzug von der Königsallee aus auf den Weg durch die City. Legendär an Karnevalssamstag ist in Düsseldorf auch der Tuntenlauf auf dem Burgplatz in der Altstadt, der Beginn ist um Punkt 17.11 Uhr.

Die wichtigsten Infos und Bilder gibt es immer aktuell in unserem Newsblog: