Wieder Unsicherheit bei Galeria Karstadt Kaufhof • Die kriselnde Signa Holding des österreichischen Unternehmers René Benko ist zahlungsunfähig. Gestern wurde ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Zur Signa Holding gehört auch die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Was die Insolvenz für Filialen und Mitarbeiter in NRW bedeutet, ist noch nicht klar. Da so viele Unternehmen zur Signa-Gruppe gehören, könne man aktuell noch nicht absehen, welche davon genau in welchem Ausmaß betroffen sein könnten, so ein Sprecher des österreichischen Kreditschutzverband KSV1870. Die Gewerkschaft Verdi berichtet von Unruhe bei den Beschäftigten. Sie wollten Jobsicherheit und eine planbare Perspektive.