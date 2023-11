In der Silvesternacht 2019/20 brannte das Affenhaus komplett ab

Grundsteinlegung des neuen Schimpansenhauses im Krefelder Zoo • In der Silvesternacht vor fast vier Jahren brannte das Affenhaus im Krefelder Zoo komplett nieder. Acht Menschenaffen und etliche weitere Tiere wurden bei dem Feuer getötet, das von einer verbotenerweise gezündeten Himmelslaterne ausgelöst wurde, die auf dem Dach des Gebäudes gelandet war. Nach dem Schock begann recht schnell die Planung für eine neue Anlage. Ein ganzer Affenpark soll es nun werden. Heute wird der Grundstein für den Bau des Hauses gelegt.

Autofahrerin soll sterbenden Motorradfahrer nach Unfall fotografiert haben • Es war ein Fall, der im Juli 2022 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat: Eine Autofahrerin aus Köln soll in Düsseldorf den Tod eines Motorradfahrers verursacht haben, weil sie auf einer großen Straße an einer Stelle gewendet hatte, an der das verboten ist. Noch an der Unfallstelle soll sie den Sterbenden mit dem Handy fotografiert haben und dann einfach weitergefahren sein. Ab heute muss sich die Frau wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht vor dem Amtsgericht in Düsseldorf verantworten.

Scholz gegen sofortigen Waffenstillstand • Zwar könnten humanitäre Pausen sinnvoll sein, um etwa Verwundete aus dem Gazastreifen herauszuholen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Abend bei einer Veranstaltung der "Heilbronner Stimme". Die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand oder einer langen Pause halte er nicht für richtig. Eine längere Feuerpause würde zu einer Erholung der Hamas führen, die dann neue Raketen beschaffen und Israel wieder beschießen könne. Das sei nicht zu akzeptieren. In Brüssel beraten heute die EU-Außenministerinnen und -minister über den Krieg in Nahost.

Pistorius: Höhere Militärausgaben für Ukraine "wichtiges Signal" • Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die Aufstockung der deutschen Militärhilfen für die Ukraine indirekt bestätigt. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte Pistorius, dies sei ein " wichtiges Signal ", weil sich die öffentliche Aufmerksamkeit gerade mehr auf Israel richte. Der Minister bestätigte auch, dass ab 2025 eine Bundeswehr-Brigade nach Litauen verlegt werden soll.