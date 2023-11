Demos in NRW: Krieg in Nahost zieht wieder viele Menschen auf die Straßen

Der Krieg in Nahost wird voraussichtlich auch dieses Wochenende wieder zahlreiche Menschen in NRW auf die Straßen ziehen. In Essen zum Beispiel ist für Sonntag eine Menschenkette für Frieden und Zusammenhalt in der Stadt und gegen Antisemitismus geplant. In Wuppertal hingegen wollen Demonstrierende am Samstag ihren Unmut über Israel äußern. Angemeldete Versammlungen gibt es auch am Freitag, etwa in Hagen und Münster. In Düsseldorf wurde eine Demo wegen des Karneval-Auftakts verschoben.

Menschenkette gegen Antisemitismus in Essen

Die geplante Menschenkette am Sonntag um 18 Uhr an der Alten Synagoge in Essen ist vor allem auch eine Reaktion auf die Anti-Israel-Demo in der Stadt am 3. November. Dort traten viele Demonstrierende mit islamistischer und antisemitischer Propaganda in Erscheinung.

Im Landtag und Innenministerium betrachtet man solche Demonstrationen mit großer Sorge. Am Donnerstag diskutierte darüber der Innenausschuss. Denn viele Veranstalterinnen und Veranstalter bezeichnen ihre Versammlungen zwar als "pro-palästinensisch", sie sind aber nicht selten anti-israelisch.