Regenradar: Trocken bleiben mit der App WDR aktuell

Komme ich trockenen Fußes zur Arbeit? Wann zieht der nächste Schauer über meinen Ort? Regnet es in der nächsten Stunde? Genau diese Fragen kann Ihnen die App WDR aktuell ab sofort beantworten - vorausgesetzt Sie haben die aktuellste Version der App auf Ihrem Smartphone installiert.

Der Regenradar zeigt Ihnen, wo in NRW gerade Regenwolken unterwegs sind und wo es in den kommenden Stunden zu Niederschlägen kommt. Einfach in der Leiste "Verkehr & Wetter" nach rechts swipen und auf "Regenradar NRW" tippen.

Auf der NRW-Karte sehen sie dann, wo es gerade regnet. Je dunkler die Wolken, desto mehr Niederschlag fällt im jeweiligen Gebiet. Mit dem Play-Button am linken unteren Bildrand können Sie eine Animation starten, die Ihnen zeigt, wann es in den vergangenen Stunden wo geregnet hat und wo es in den kommenden zwei Stunden voraussichtlich regnen wird.