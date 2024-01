Nachrichten aus NRW

Ministerpräsident Wüst besucht Hochwassergebiet • Während sich in Lippstadt die Lage am Fluss Glenne so weit entspannt hat, dass ein Hochwasserschutzsystem wieder abgebaut werden kann, gab der Kreis Herford gestern Nachmittag eine Gefahreninformation heraus. Aufgrund der noch steigenden Pegelstände der Gewässer in Teilen der Stadt Vlotho bestehe die Gefahr der Überflutung von liegenden Flächen und Gebäuden. Auch wurde davor gewarnt, sich in diesen Gebieten aufzuhalten.