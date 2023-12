Gestern drohte bereits ein Deich in Lippstadt-Cappel zu brechen. Hier wurde inzwischen ein Schutzwall errichtet, der bei Deichbruch helfen soll. Er soll Sachschäden und vollgelaufene Keller verhindern. In anderen Landesteilen sind laut Landesumweltamt ( Lanuv ) die Pegelstände hingegen stagnierend oder leicht rückläufig - das könne sich aber leicht ändern, da es weiterhin stark regnet.

Bei einigen Menschen werden Erinnerungen an die Flut im Sommer 2021 wach. Kritisch sind zum Beispiel die hohen Pegelstände der Lenne in Hagen-Hohenlimburg, wo Anwohner von der Hochwasserkatastrophe vor zwei Jahren besonders betroffen waren. Hier stiegen die Pegelstände auch in der Nacht weiter. Allerdings: Die Lage im Sommer 2021 war eine andere, weil der Regen in kürzerer Zeit fiel.

Mehr Schlagzeilen

UN-Sicherheitsrat fordert Hilfslieferungen in den Gazastreifen • Der UN -Sicherheitsrat hat umfassende humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen gefordert. In dem Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas müssten alle Seiten die " sichere und ungehinderte Lieferung von humanitärer Hilfe in großem Umfang " ermöglichen, hieß es in einer gestern in New York verabschiedeten Resolution.