Last-Minute-Weihnachtsbaum: Frische-Tipps für die Tanne

Warme Luft lässt Tannen rieseln

Der Baum muss an die frische Luft! Weihnachtsbäume halten sich am besten, wenn sie draußen stehen. Dort kann man ihn auch besser feucht halten. Erst kurz vor dem Fest sollte der Baum dann in die Wohnung oder ins Haus einziehen. Denn Heizungsluft lässt ihn schneller welken und dann rieselt es. Noch ein Tipp: Baum noch einmal anschneiden, bevor er in die Wohnung kommt. Und auch der abgeschnittene Stamm braucht ständig frisches Wasser im Ständer.

Die Landwirtschaftskammer rät davon ab, Frischhaltemittel oder Frostschutzmittel zu verwenden. " Wird dem Wasser Glyzerin zugesetzt, verfärbt sich der Baum braun-rot. Außerdem bilden sich im Wasser Schimmelpilze ."

Direkt aus der Schonung: Frischer geht's nicht

Wer den Baum ganz frisch haben will, muss ihn selber schlagen. In NRW gibt es viele Forstbetriebe, Höfe und Gutsbetriebe, die das anbieten - manche sogar noch bis zum 23. Dezember. Dort kann man sich auch meist das notwendige Werkzeug fürs Fällen ausleihen. Der BUND rät dazu, Bäume direkt vom Förster oder Waldbesitzer oder zertifizierte Bio-Weihnachtsbäume zu kaufen. Öko-Weihnachtsbäume gibt es unter anderem bei Bio-Landwirten zu kaufen. Verbraucher erkennen sie an dem sechseckigen EU-Bio-Logo.