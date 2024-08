NRW-Klubs starten in neue Saison der 2. Bundesliga • Die 2. Fußball-Bundesliga der Männer in die neue Saison ist gestartet - mit fünf Vereinen aus NRW . Im Auftaktspiel gestern Abend hatte der 1. FC Köln den Hamburger SV empfangen - das Spiel endete mit einem 2:1-Auswärtssieg für die Norddeutschen. Heute starten Schalke und Paderborn in die neue Saison, morgen neben Fortuna Düsseldorf auch Aufsteiger Preußen Münster.

"Adele-World" in München

Adele begeistert ihre Fans in München • Pop-Superstar Adele ist zum ersten Mal nach ihrer Dauershow in Las Vegas wieder in Europa aufgetreten - und zwar gestern Abend in München. Ein Platzregen hat die 73.000 Zuschauer des Adele-Konzerts erst einmal durchgeweicht, bevor das erste von zehn Konzerten etwas verspätet losging. Es ist das erste Mal seit 2016, dass die Sängerin ein Konzert auf dem europäischen Festland spielt. Für die mehr als 400 Euro teuren Tickets können sich die Besucher auf einem Mini-Volksfest, der "Adele-World", amüsieren: Riesenrad, Kettenkarussell, Blasmusik, Freibier vom Fass und auch eine rote Telefonzelle und ein Pub.

CSD in Bonn und in Essen • Auf dem Bonner Münsterplatz geht es heute hoch her: Der Verein r(h)einqueer, "Beethovens Bunte" genannt, veranstaltet den diesjährigen Christopher Street Day (CSD). Er geht bereits zum 25. Mal in der Bundesstadt über die Bühne. Auch in Essen findet der CSD traditionell am ersten Wochenende des Monats August statt: Der ruhrPride ist der größte Christopher Street Day im Ruhrgebiet.

DAS WETTER IN NRW

Warm, aber hier und da regnet es • Die Sonne zeigt sich heute bei uns im Westen nur zeitweise. Nass wird es zunächst nur selten. Im Tagesverlauf nehmen die Wolkenanteile zu und es kommt hier und da zu Schauern, vereinzelt auch von Blitz und Donner begleitet. Regen fällt jedoch nicht überall. Die Luft erwärmt sich dazu auf bis 27 Grad, im höheren Bergland auf bis 23 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger, bei Schauern und Gewittern auch stark böiger West- bis Südwestwind.