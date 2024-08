Rekordverdächtig: Kirschkern-Weitspucken in Düren

Das Kirschkernspucken hat in Düren Tradition: Als Schnapsidee nach der Fußball- WM 1974 geboren, wird es auf der Annakirmes in Düren jedes Jahr wieder zelebriert. Gesucht wird der Weltmeister, der die kleinen runden Kerne am weitesten spucken kann. Der Weltrekord liegt seit Jahren bei etwa 22,5 Metern.

Mit Schwung und Luftdruck

Kirschkern-Weitspuck-Weltmeisterin Sanchez-Sanchez 2022

" Beim Kirschkern-Weitspucken kommt es übrigens auf die Technik an ", sagt der mehrmalige Weltmeister Hans-Peter Iven aus Gürzenich. Er schwört auf die zum Kanal geformte Zunge, aus der der vorher möglichst rund abgeknabberte Kirschkern mit Schwung und Luftdruck herauskatapultiert wird.

Eigentlich sollte das Spektakel bereits am vergangenen Samstag stattfinden. Doch der starke Regen sorgte dafür, dass die ungewöhnliche Weltmeisterschaft erstmals in ihrer Geschichte um eine Woche verlegt werden musste.

