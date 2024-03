Mehr Nachrichten aus NRW

Internationaler Tag gegen Rassismus

Aktionen in NRW am Internationalen Tag gegen Rassismus • Heute ist der Internationale Tag gegen Rassismus. In mehreren Städten in NRW finden Veranstaltungen und Demonstrationen statt. In Köln wurden verschiedene Demonstrationen angemeldet - mit einer gemeinsamen Abschlusskundgebung am Abend am Rhein. In Bochum ist eine Kundgebung geplant, zu der der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert erwartet wird.

Missbrauchsprozess gegen Lokalpolitiker startet • Am Bochumer Landgericht startet heute der Missbrauchsprozess gegen den früheren Vize-Bürgermeister von Lünen, Daniel Wolski. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen Missbrauch von Jugendlichen und eines Kindes vor. Wolski sitzt bereits seit Ende Oktober in Untersuchungshaft.