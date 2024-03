So oft nutzen wir das Smartphone - mit diesen Folgen

Zwanghafter Griff zum Handy

Aber wie viel Zeit am Handy ist noch in Ordnung? Und ab wann sollte man sich Sorgen machen? " Das kann man so pauschal nicht sagen ", sagte Brailovskaia dem WDR am Mittwoch. Allgemein gehe man heute davon aus, dass eine Stunde am Tag in der Regel unbedenklich ist. " Wenn es regelmäßig mehr werden, dann kommt es auf den Nutzer oder die Nutzerin an. " Besonders Social Media werde von vielen jüngeren Menschen exzessiv genutzt, so Brailovskaia. Eingreifen sollte man spätestens, wenn suchtartige Merkmale auftreten - zum Beispiel wenn der Griff zum Handy zwanghafte Züge annimmt.