Zusammengestellt von Katja Goebel und Ines Karschöldgen aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Jahrestag des Anschlags von Hanau • Vier Jahre ist es jetzt her, dass ein Attentäter in Hanau neun Menschen tötete - angetrieben von Hass und Rassismus. Am 19. Februar 2020 erschoss der rechtsextreme Attentäter in der hessischen Stadt neun Menschen - sie alle hatten eine Einwanderungsgeschichte. Anschließend erschießt der Mann seine Mutter und tötet sich selbst.