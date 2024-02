Vier Jahre nach dem Attentat von Hanau: Warum Erinnern so wichtig ist

Zum Gedenken an diesen Anschlag gingen allein in Hanau am Wochenende rund 5.000 Menschen auf die Straße. Aber auch in NRW -Städten gab es Erinnerungsveranstaltungen. In Köln versammelten sich am Sonntag Demonstranten zu einer Mahnwache. Einen Tag zuvor gedachten in Essen und Wuppertal mehr als 1.500 Menschen der neun Opfer.

"Erinnern heißt verändern"

Frankfurter Gemälde zeigt Opfer des Anschlags in Hanau

In Wuppertal stand die Versammlung unter dem Titel " Say Their Names - Erinnern heißt verändern ". Veranstaltet wurde das Gedenken von dem Bündnis "Wuppertal stellt sich quer". Warum das Erinnern an jedes einzelne Opfer für das Bündnis so wichtig ist, erklären die Mitglieder auf ihrer Internetseite so: " Ihre Namen erinnern uns daran, dass die Vernichtungsphantasien und Umsturzpläne extrem rechter Netzwerke tödlich enden. Indem wir uns und allen anderen immer wieder die Geschichten der Ermordeten erzählen, kämpfen wir gegen die Normalisierung von Rassismus und Antisemitismus. "

"Gedenktage sind wichtig"

Politikwissenschaftlerin Elke Gryglewski,

" Gedenktage sind wichtig ", sagt Politikwissenschaftlerin Elke Gryglewski. Sie würden nicht nur an das konkrete Ereignis erinnern, sie würden auch wichtige Trauerrituale mit sich bringen.

Eine Erinnerung an ein historisches Ereignis würde aber immer Wissen voraussetzen. " Wenn ich nicht weiß, was passiert ist, kann ich auch keine Erinnerungskultur pflegen ." Auch jüngere Generationen müssten das als Grundlage erst einmal erfahren.

"Ohne Wissen keine Erinnerungskultur" Politikwissenschaftlerin Elke Gryglewski

Elke Gryglewski ist Geschäftsführerin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Im Gespräch mit dem WDR erklärt sie auch, warum Mahnmale so wichtig sind: Es seien nicht nur Orte, wo Angehörige trauern könnten, sondern auch Orte, die aufmerksam machen. "Mahnmale sprechen Menschen unterschiedlich an, aber sie sind wichtig, um ein Statement abzugeben". Es sei eben auch ein Aspekt der Anerkennung.