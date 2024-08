Und übrigens ...

Erste Mail: In den USA abgeschickt, in Deutschland angekommen

Vor 40 Jahren erste Mail nach Deutschland • 40 Jahre ist es her, dass sich die erste Mail auf den Weg nach Deutschland gemacht hat. Abgeschickt wurde sie am 2. August 1984 am Massachusetts Institute of Technology (MIT), einen Tag später kam sie an der Uni in Karlsruhe an. Empfangen hat sie unter anderem der heute 74-jährige Prof. Michael Rotert. In der Mail stand: "We are glad to have you aboard" - auf Deutsch: " Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben. " Mit dem Empfang der Mail war klar, dass der deutsche Server funktioniert.

