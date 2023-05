Nachrichten aus NRW

Frau in Aachen getötet: In Aachen ist am Samstagabend eine Frau auf dem Parkplatz eines Baumarkts getötet worden. Die Polizei sperrte die Umgebung ab und fahndete mit einem Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen, teilt die Polizei mit. Ein dringend Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Gedenken an Sinti und Roma: Mehrere hundert Menschen wollen heute in Köln an die Deportation von Sinti und Roma vor 83 Jahren durch die Nationalsozialisten erinnern. Ein Gedenkmarsch durch die Stadt führt zum rechtsrheinischen Messegelände, von wo aus tausende Sinti und Roma in die Konzentrationslager in Polen deportiert wurden. Am Mahnmal in Deutz werden heute Kränze niedergelegt.

Der neue Erlebnispark Emscherland an der Stadtgrenze zwischen Castrop-Rauxel und Recklinghausen.

Bürgerfest zur Eröffnung des Erlebnisparks "Emscherland": Mit einem Bürgerfest wird heute (12 bis 17 Uhr) der Erlebnispark "Emscherland" offiziell für Besucher freigegeben. Vorgestern war der Park mit einem Festakt eröffnet worden. An der Stadtgrenze von Recklinghausen und Castrop-Rauxel ist ein 30 Hektar großer Natur- und Wasser-Erlebnis-Park entstanden, mit Wasserspielplatz, Staudengarten, Imkerhaus, Streuobstwiese und Bauerngärten sowie den Emscher-Terrassen mit Weingärten.

Museum Ludwig in Köln

In vielen Museen ist heute der Eintritt frei: Denn heute ist Internationaler Museumstag. Neben freiem Eintritt gibt es in vielen Museen auch Aktionen. Das Essener Ruhr Museum etwa bietet Führungen und eine Versteigerung von Ausstellungsstücken für einen guten Zweck an. In Düsseldorf können sich Besucher am Heinrich-Heine-Institut auf die Spuren des Dichters machen – mit Lesungen und Gesang. Das Museum Ludwig Köln veranstaltet neben Touren durch die aktuellen Ausstellungen einen Bücherflohmarkt.

Radrennen rund um Köln: Heute findet der Radsportklassiker "Rund um Köln" statt. Das Traditionsradrennen wird seit 1908 ausgetragen. Profis und Hobbyrennfahrer sind ab dem Vormittag auf drei verschiedenen Strecken unterwegs - vom Start im Kölner Rheinauhafen geht es durchs Bergische Land und wieder zurück zum Rheinauhafen (15.30 Uhr). Im Feld der Profirennfahrer sind rund 20 nationale und internationale Teams vertreten. Die Sportschau berichtet ab 11 Uhr im Livestream.