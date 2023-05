U-Boot soll über den Rhein fahren: Hier macht U17 in NRW Halt

Es ist ein seltener Anblick, der sich von Freitag bis Mittwoch auf dem Rhein bietet. Ein ausgemustertes U-Boot der Deutschen Marine fährt flussaufwärts auf einer schwimmenden Plattform von der Rhein-Mündung durch NRW bis nach Speyer in Rheinland-Pfalz. Dort wird das U17 an Land gehoben und ins Technik-Museum gebracht.

U-Boot war 35 Jahre im Dienst der Marine

Seine neue Heimat wird das U-Boot später im Technik-Museum Sinsheim in Baden-Württemberg finden, nachdem es jahrzehntelang in Eckernförde an der Ostsee seinen Heimathafen hatte. Dort stand das U-Boot mit der Schiffskennung S 196 mehr als 35 Jahre lang im Dienst der Bundeswehr.

U17 im Trockendock in Kiel

Am 28. April wurde das 500 Tonnen schwere U17 in Kiel mit einem Kran vom Trockendock auf das Ponton im Hafenbecken gehoben. Meter für Meter bewegte sich das ausgemusterte U-Boot quer über das Werftgelände.

Über den Nord-Ostsee-Kanal und die Nordsee

U17 auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Dann fuhr das U-Boot in Richtung Niederlande, erst auf dem Nord-Ostsee-Kanal, danach über die Nordsee - ganz in der Nähe der Ostfriesischen Inseln, wie das Technik-Museum Sinsheim dem WDR mitteilte.

Am Freitagmorgen soll U17 von Nijmegen aus nach NRW aufbrechen und am Abend in Duisburg anlegen. Am Samstag geht es nach Köln, am Sonntag dann weiter nach Lahnstein in Rheinland-Pfalz.