US-Kampfjets des Typs F-16 – Warum sie für die Ukraine so wichtig sind

Wollen die USA denn jetzt selbst F-16 an die Ukraine liefern?

Das hat die US -Regierung ausdrücklich offengelassen. Der Weg ist aber geebnet dafür, dass andere Ländern am Ende F-16 aus ihren Bestanden an die Ukraine abgeben können. Biden hat dafür Zustimmung signalisiert. Konkrete Entscheidungen stehen allerdings noch aus. Vorerst unterstützen die USA die Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfjets westlicher Bauart. Während das Training läuft, wollen die USA und die Koalition von Ländern, die sich an dem Vorhaben beteiligen, dann weitere Entscheidungen treffen - also wer wann wie viele Kampfjets bereitstellt.