Zusammengestellt von Sabine Meuter und Katja Goebel aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Angespannte Hochwasserlage in Saarland und in Rheinlandpfalz • Durch den Dauerregen im Südwesten von Deutschland bleibt die Hochwasserlage im Saarland und in Rheinland-Pfalz kritisch. In den betroffenen Regionen steigen die Pegelstände an einigen Flüssen weiter.

Im Saarland herrscht Ausnahmezustand. Dort wurden gestern an vielen Orten Straßen überspült, Innenstädte wurden überflutet und Häuser mussten evakuiert werden. In vielen Orten wurde sicherheitshalber der Strom abgeschaltet. Allein in Saarbrücken sind gestern Regenmengen von 110 Litern pro Quadratmetern gemessen werden. Klar ist aber jetzt schon, dass Rekordpegelstände gemessen wurden. Auch wenn der Dauerregen inzwischen etwas nachgelassen hat, kommt noch immer viel zu viel Wasser in die Saar. Daher wird mit weiteren Überflutungen gerechnet. Das zuständige Landesamt für Umweltschutz sagt, so ein Hochwasser komme nur alle 20 bis 50 Jahre vor. Bis heute früh wurden mehr als 3.000 Einsätze allein im Saarland gezählt. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) hat wegen des Hochwassers einen geplanten Wahlkampfauftritt abgesagt. Er will sich stattdessen im Saarland ein Bild von der Lage machen.

In Teilen von Rheinland-Pfalz ist auch noch keine Entspannung in Sicht. Vor allem im Südwesten der Pfalz steigen die Pegelstände der Flüsse und Bäche. Einzelne Gemeinden wurden vom Hochwasser eingeschlossen – andere Orte mussten evakuiert werden. Auch im Bereich der Mosel wird mit Überschwemmungen gerechnet. In NRW war es gestern wettermäßig ruhig geblieben.

WEITERE NACHRICHTEN

Bayer Leverkusen Fans mit Schal Deutscher Meister und Meisterschale

NRW im Fußballfieber • In der Fußball-Bundesliga fallen heute die letzten Entscheidungen. Schon länger ist klar: Bayer Leverkusen wird zum ersten Mal deutscher Meister und bekommt heute die Meisterschale überreicht. Die Leverkusener könnten aber noch einen Rekord aufstellen. Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Augsburg wären sie das erste Team, das eine Bundesliga-Saison ohne Niederlage beendet. Der 1. FC Köln hat heute noch eine Mini-Chance auf den Klassenerhalt. Die Kölner brauchen dazu einen Sieg in Heidenheim; zeitgleich müsste aber Union Berlin deutlich gegen Freiburg verlieren. Der Aufstieg von Alemannia Aachen in die 3. Bundesliga steht bereits fest: Rund 5.000 Alemannia-Fans werden am Aachener Markt erwartet.

AfD-Chefs fordern Auftrittsverbot Bystrons • Die AfD-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla haben den Bundestagsabgeordneten Bystron aufgefordert, nicht mehr im Europawahlkampf aufzutreten. Der ARD liegt eine entsprechende Mail vor. Darin heißt es, zunächst müssten alle Vorwürfe aufgeklärt werden. Gegen Bystron wird wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche ermittelt. Er soll Gelder aus Russland angenommen haben.

Funkloch per App checken und melden • Bürgerinnen und Bürger in NRW können ab heute eine Woche lang Mobilfunklöcher melden - über die kostenlose App "Breitbandmessung". Mit Hilfe der Daten soll das Handynetz verbessert werden. Die Ergebnisse werden anonymisiert an die Bundesnetzagentur übermittelt und im Nachgang der Mobilfunkmesse NRW , die heute in Bonn startet und eine Woche dauert, ausgewertet.

Klimaschutzaktivisten legen Flughafen München lahm • Laut einem Sprecher des Flughafens haben sich mehrere Menschen am Morgen auf den Rollbahnen festgeklebt. Die Polizei ist vor Ort. Die Gruppe Letzte Generation teilte auf X mit, dass insgesamt sechs Personen an drei Stellen des Münchener Flughafens sitzen.

Neues ukrainisches Mobilisierungsgesetz • Heute tritt in der Ukraine ein Gesetz zur Mobilisierung von Soldaten in Kraft, das bei vielen jungen Männern Angst auslöst. Das Einberufungsalter wird auf 18 Jahre heruntergesetzt. Zudem müssen alle Männer im wehrfähigen Alter ihren Wehrpass mit sich führen. Ukrainische Männer, die vor dem Krieg geflohen sind und sich im Ausland aufhalten, bekommen nur noch bei vorhandenen Wehrpapieren neue Reisedokumente ausgestellt. In Deutschland halten sich laut Schätzungen 200.000 wehrfähige Ukrainer auf. In einem Exklusivinterview mit der Nachrichtenagentur AFP sagte Präsident Selenskyj außerdem, dass die Ukraine nur über ein Viertel der für die Verteidigung gegen Russland benötigten Luftabwehrsysteme verfüge.

Mutter von Shani Louk hält ein Foto ihrer Tochter auf ihrem Handy in die Kamera

Leichen von Shani Louk und zwei weiteren Geiseln geborgen • Die israelische Armee hat den Leichnam der von der Hamas verschleppten Deutsch-Israelin Shani Louk und von zwei weiteren Geiseln im Gazastreifen geborgen. Das teilte ein Armeesprecher im israelischen Fernsehen mit. Die drei seien "bei dem Massaker der Hamas am 7. Oktober als Geiseln genommen", bei ihrer Flucht von dem Nova-Musikfestival " brutal ermordet " und ihre Leichen in den Gazastreifen gebracht worden. Die Leichen konnten dem Sprecher zufolge " bei einer gemeinsamen Operation der Armee und des Geheimdienstes " nach Israel zurückgeholt werden. Grundlage seien Informationen gewesen, die "bei Verhören von im Gazastreifen festgenommenen Terroristen" gewonnen wurden.

Kölsche Kultband Bläck Fööss

200 Jahre Weiberfastnacht Open Air • Die besten kölschen Karnevalsbands sorgen heute für Stimmung im Bonner Stadtteil Beuel. Dort wird die 200. Beueler Weiberfastnacht, direkt an Ihrem Entstehungsort am Beueler Rheinufer oberhalb des Chinaschiffes, zelebriert. Los geht's unter freiem Himmel um 12 Uhr - das Programm dauert bis 22 Uhr. Auf der Bühne stehen: Brings, Cat Ballou, die Räuber, Bläck Fööss, Klüngelköpp, Kempes Feinest, Planschemalöör, Druckluft und Colör - Bonn Alaaf!!

Papst Franziskus I.

Papst hält Messe in Fußballstadion • Papst Franziskus hält heute in der Fußballarena der norditalienischen Stadt Verona eine Messe. Für das 87-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche ist dies die zweite Reise außerhalb Roms in diesem Jahr. Die nächste Auslandsreise für den Papst steht für September auf dem Programm - es geht nach Südostasien.

DAS WETTER IN NRW