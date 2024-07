WEITERE NACHRICHTEN

England und die Niederlande ziehen ins EM-Halbfinale ein • Die beiden letzten Halbfinalisten der Fußball-EM stehen fest. In Berlin beendeten die Niederlande den türkischen EM-Traum mit einem 2:1-Sieg. Zuvor hatten die Engländer beim anderen Viertelfinale in Düsseldorf die Schweiz mit 5:3 im Elfmeterschießen aus dem Turnier geworfen. Nach Verlängerung hatte es vorher 1:1 gestanden. Im Halbfinale spielt am Dienstag Spanien gegen Frankreich. Die Niederlande treffen am Mittwoch auf England.