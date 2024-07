Vielseitigkeit beim CHIO - Krajewski nutzt die Gunst der Stunde

Julia Krajewski, Olympiasiegerin von 2021, siegte am Samstag überraschend mit Nickel 21 vor Calvin Böckmann mit The Phantom Of The Opera. "Hier in Aachen wieder an der Tafel zu stehen, ist schon ganz besonders", sagte Krajewski unter Tränen im WDR. Bundestrainer Peter Thomsen sagte, er sei "super stolz auf Julia, dass sie das junge Pferd hier so rüberreitet, ihm so eine Sicherheit gibt. Sie hat es verdient."

Weniger als drei Wochen liegen zwischen dem CHIO in Aachen und den am 26. Juli beginnenden Vielseitigkeits-Prüfungen bei den Olympischen Spielen in Paris. Das hatte zur Folge, dass der renommierte Preis von Aachen in der Prioritätenliste plötzlich weit abfiel.

Jung verzichtet auf Geländeritt

Am Freitag hatte es sogar nach einem Dreifachsieg für Deutschland ausgesehen. Nach Dressur und Springen führte Michael Jung vor Krajewski und Christoph Wahler.

Doch schon am Abend stand fest: Jung wird am Samstag im Gelände nicht mehr an den Start gehen, um sein Top-Pferd Chipmunk für Paris zu schonen, kein Verletzungsrisiko einzugehen. Gleichzeitig erhielt Jung als erster Vielseitigkeitsreiter eine feste Zusage für einen Startplatz in der deutschen Olympia-Equipe.