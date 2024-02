Zusammengestellt von Lukian Ahrens und Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Selenskyj kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz • In der bayerischen Landeshauptstadt beginnt heute die 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Als Teilnehmer werden unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Vizepräsidentin Kamala Harris erwartet. Bereits am Morgen soll Selenskyj in Berlin eintreffen, nach dem Kanzler wird er dort auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen.

Im Rahmen der Gespräche am Vormittag im Bundeskanzleramt werde " eine bilaterale Vereinbarung über Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung unterzeichnet ", teilte ein Regierungssprecher am späten Abend mit.

Die beherrschenden Themen werden vor allem die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sein. Auch die Stärkung der NATO nach den jüngsten Äußerungen von Donald Trump sollen im Mittelpunkt stehen.

Nachrichten aus NRW

Weitere Festnahmen nach Tod eines jungen Ukrainers • Im Fall eines 17-jährigen aus der Ukraine, der am Samstag in Oberhausen erstochen wurde, hat die Polizei drei weitere Verdächtige in Haft genommen. Im Fokus der Ermittler stehen ein 14-Jähriger aus Herne sowie zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche aus Gelsenkirchen. Einer der Jugendlichen war bereits nach der Tat vorläufig festgenommen, wegen der schwachen Beweislage jedoch wieder entlassen worden. Immer noch in Haft ist ein 15 Jahre alter Junge aus Gelsenkirchen.