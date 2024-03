Zusammengestellt von Catharina Coblenz und Simone Maurer aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Brand in Seniorenresidenz in Bedburg-Hau • In einer privaten Seniorenresidenz in Bedburg-Hau im Kreis Kleve ist heute Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr berichtet von mehreren Toten und zahlreichen Verletzten, darunter auch ein Polizist. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 5 Uhr war die Situation dramatisch, sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem WDR. Teilweise mussten die Feuerwehrleute Fenster einschlagen, um die Heimbewohner zu retten. Das Feuer hatte sich schon so weit ausgedehnt, dass das die Feuerwehrleute Teilbereiche des zweigeschossigen Gebäudes nicht mehr betreten konnte. Ein Teil der Bewohner wird derzeit noch in der Seniorenresidenz behandelt, weitere in Krankenhäuser gefahren. Wie der Brand ausbrechen konnte, ist noch unklar.