Streikwelle vor Ostern? Das kommt auf uns zu

Wie sieht es bei der Bahn aus?

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL ist stinksauer auf die Bahn. Sie wirft dem Unternehmen vor, Interna aus den Verhandlungen an die Bildzeitung verraten zu haben. Unter anderem, dass die GDL die Verhandlungen abgebrochen habe. Eigentlich sei Stillschweigen vereinbart gewesen.

Für Montag hat die Gewerkschaft eine Pressekonferenz angekündigt. Es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, dass dann neue Streiks im Bahnverkehr angekündigt werden. Auch unbefristete Streiks sind möglich, die Gewerkschaft hatte ihre Mitglieder darüber bereits abstimmen lassen.

Was macht die Lufthansa?

Heute streiken rund 2.500 Mitarbeitende der Lufthansa Cargo, also der Frachtabteilung. Bis gestern hatten schon Techniker gestreikt. Beide Streiks hatten kaum Auswirkungen auf Passagiere. Mitte Februar war das anders, als das Bodenpersonal gestreikt hat. Hunderte Flüge fielen aus. Weitere Streiks sind erst mal nicht angekündigt, die Gewerkschaft hat aber schon gewarnt, dass es auch die Passagiere wieder merken werden, wenn es keine Einigung gibt.

Was passiert in den kommenden Wochen?

Sowohl im ÖPNV als auch bei der Lufthansa soll Mitte März wieder verhandelt werden, also vor den Osterferien, die in NRW am 25. März beginnen. Wenn dann keine Einigungen erzielt werden, sind Streiks auch in den Ferien nicht auszuschließen.

Wie es bei den Lokführern aussieht, ist unklar. Die aktuelle Eskalation hat den Konflikt erneut angeheizt. Die GDL will sich bis zur Pressekonferenz am Montag nicht mehr äußern. Erst dann werden wir also wissen, was in Sachen Bahnstreiks in den kommenden Wochen zu erwarten ist.

