Zusammengestellt von Katja Goebel und Ines Karschöldgen aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Dämpfer für AfD bei Thüringen-Kommunalwahl • Bei den Landrats- und OB -Wahlen in Thüringen hat die vom Verfassungsschutz als " gesichert rechtsextremistische Bestrebung " eingestufte AfD im ersten Anlauf kein Spitzenamt gewonnen. In den meisten Fällen gibt es jedoch Stichwahlen zwischen Kandidaten der AfD und CDU . Neun von 13 angetretenen AfD-Kandidaten erreichten die Stichwahl. Bei den Wahlen der Kreistage und Stadträte der kreisfreien Städte lagen CDU und AfD fast gleichauf. In einigen Kreistagen kommt es voraussichtlich zu einer Pattsituation.

Im Landkreis Hildburghausen wird der Neonazi und frühere NPD-Funktionär Tommy Frenck in zwei Wochen in der Stichwahl antreten. Höckes Stellvertreter Stefan Möller ist überraschend nur Zuschauer bei der Stichwahl um den Erfurter OB-Posten. Die höchste Zustimmung erhielt André Knapp (CDU) bei der OB-Wahl in Suhl mit 82,1 Prozent. In Jena wird es eine Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber der FDP und der Grünen-Kandidatin geben. Bei den Wahlen für die Bürgermeister haben fast nur Männer gewonnen: Von den 64 zu besetzenden Posten gingen nur zwei direkt an Frauen, eine Frau schaffte es in die Stichwahl.

Die Kommunalwahlen in dem Freistaat galten als erster Stimmungstest für die Landtagswahl am 1. September. Das Bundesland wird derzeit von einer rot-rot-grünen Koalition mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) regiert.

WEITERE NACHRICHTEN

Die Meisterschale in Leverkusen

Riesensause in Leverkusen • Großer Empfang und Jubel von Tausenden Fans bis in den Abend - Leverkusen war gestern im Ausnahmezustand. Nachdem die neuen Fußballmeister aus Berlin zurückgekehrt waren, ging es für die Spieler von Bayer Leverkusen im Korso durch die Straßen der Stadt Richtung Stadion. Tausende Fans versammelten sich am Straßenrand und jubelten dem Double-Meister zu. Im Stadion gab es dann eine große Feier bis in den Abend.

Starker Anstieg bei Pflegebedürftigen-Zahlen • Karl Lauterbach ( SPD ) warnt vor " akuten " Problemen in der Pflegeversicherung: Die Zahl der Pflegebedürftigen sei in den vergangenen Jahren " geradezu explosionsartig " gestiegen, sagte der Bundesgesundheitsminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demografisch bedingt wäre im Jahr 2023 mit einem Zuwachs von rund 50.000 Personen zu rechnen gewesen - tatsächlich betrage das Plus über 360.000 Personen. Die Ursache werde jetzt ermittelt. Laut Lauterbach sind erstmals zwei Generationen gleichzeitig auf Pflege angewiesen: die Babyboomer und deren Eltern. " Erstmals stellt sich die Frage, wie lange die Pflegeversicherung überhaupt noch bezahlbar bleibt ."

Emmanuel Macron in Berlin

Macron auf Staatsbesuch in Deutschland • Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ist in Deutschland auf Staatsbesuch. In Berlin hat er gestern am Demokratiefest zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes teilgenommen. " Die deutsch-französischen Beziehungen sind für Europa unabdingbar und wichtig ", sagte Macron und widersprach dem Eindruck, der deutsch-französische Motor Europas sei ins Stottern geraten. Bei den großen politischen Zielen sind sich Macron und Kanzler Scholz einig - nicht aber über den Weg. Europa sei der einzige Weg, um Demokratie und die gemeinsamen Werte zu verteidigen. Heute wird Macron eine Rede in Dresden halten. Am Dienstag wird ihm in Münster der Internationale Preis des Westfälischen Friedens verliehen.

Familientragödie bei Badeunfall im Rhein • Nahe des Düsseldorfer Hafens ist eine Mutter zum Baden in den Rhein gegangen und wurde von der starken Strömung überrascht. Ihr Mann und ein Angehöriger, die ihr zu Hilfe eilen wollten, sprangen ebenfalls ins Wasser. Die Frau wurde von Helfern leblos aus dem Wasser gezogen und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann konnte nicht gefunden werden. Der Angehörige konnte sich im letzten Moment unverletzt selbst aus dem Wasser retten. Am Ufer des Rheins wurden die beiden Kinder des Ehepaares angetroffen. Diese werden durch die Notfallseelsorge betreut. Der Rhein führt gerade sichtbar deutlich mehr Wasser, Bäume und Büsche stehen im Wasser.

Urteil gegen Bundeswehroffizier wegen Spionage erwartet • Am Oberlandesgericht Düsseldorf fällt heute das Urteil gegen einen Bundeswehroffizier. Die Bundesanwaltschaft hat dreieinhalb Jahre gefordert. Der Mann hat gestanden, sich Russland als Spion angedient zu haben.

Kunst im Dortmunder Fußballmuseum • 21 Beamer, 45 Lautsprecher, 110 Scheinwerfer, Spiegelsysteme und riesige Projektionsflächen sorgen im Dortmunder Fußballmuseum für eine ganz besondere Rauminstallation. Darin werden ab heute 175 internationale Kunstwerke gezeigt, die alle eines gemeinsam haben: Sie zeigen Motive zum Thema Fußball. Zu sehen sind dabei Werke weltberühmter Künstler wie Paul Klee, Friedensreich Hundertwasser, Salvador Dalí, Joan Miró oder auch des britischen Street-Art-Künstlers Banksy.