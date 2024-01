Mehr Schlagzeilen

Illegal verkauft: Das Corona-Medikament Paxlovid

Ermittlungen gegen Apotheker • Das Bundesgesundheitsministerium hat nach Informationen von WDR, NDR und SZ bundesweit bei 25 Staatsanwaltschaften Anzeige gegen Apotheker gestellt. Sie stehen im Verdacht, das mit Steuermitteln gekaufte Corona-Medikament Paxlovid illegal weiterverkauft zu haben. Die Bundesregierung hatte im Februar 2022 eine Million Packungen des Corona-Medikaments Paxlovid eingekauft und Apothekern kostenlos für die Versorgung betroffener Patienten zur Verfügung gestellt. Das Gesundheitsministerium hatte festgelegt, dass jede Apotheke nur 20 der staatlich bezahlten Packungen vorhalten darf. Einzelne Apotheken bestellten aber offenbar mehr als 1.000 Packungen.

US-Vorwahlen beginnen in Iowa • Mit der Abstimmung in Iowa wird heute das Wahljahr in den USA offiziell eingeläutet. Bei den Vorwahlen in Iowa und später in den anderen Bundesstaaten wird entschieden, wer im November für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antreten soll. In Umfragen führt der frühere US-Präsident Donald Trump das parteiinterne Bewerberfeld derzeit mit großem Abstand an.