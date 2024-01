Demos gegen AfD: Beginnt jetzt ein Aufstand der Mitte?

NRW-Ministerpräsident Wüst für "Allianz der Mitte"

Auch aus der Politik mehren sich seitdem klare Ansagen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte am Sonntag in Rheda: " Die AfD ist – und das zeigt sich immer klarer - eine Partei, in der stramme Nazis den Takt angeben ". Es sei gut, dass viele Menschen das nach und nach merkten.

Das ist eine Nazi-Partei. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst über die AfD

Alle in der demokratischen Mitte müssten bereit sein, an den Lösungen der Probleme zu arbeiten, sagte Wüst. Er rief mit Blick auf das Umfragehoch der AfD die Bundesregierung zur Zusammenarbeit bei der Begrenzung der Migration auf. Aus seiner Sicht kann eine " Allianz der Mitte " die politischen Ränder schwächen.

Neue Debatte über AfD-Verbot

Manche fordern sogar ein Verbot der AfD . Der frühere Ostbeauftragte Marco Wanderwitz ( CDU ) setzt sich zum Beispiel dafür ein. Und auch auf den Demos in deutschen Städten und in sozialen Netzwerken fordern einige: " AfD-Verbot sofort ".

Doch unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich in der "Süddeutschen Zeitung" skeptisch. Er rate " dazu, dass wir uns auf das konzentrieren, was unmittelbar in diesem Jahr möglich und notwendig ist: Wir sollten die besseren Antworten geben, wir sollten demokratische Mehrheiten organisieren und diese stärken. "

Viele Politiker sehen ein Verbotsverfahren skeptisch

Grünen-Chef Omid Nouripour sagte der "Welt": " Wir müssen uns mit der AfD vordringlich politisch auseinandersetzen. " Das sieht auch FDP-Chef Christian Lindner so. Er warnte am Sonntag beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP in Düsseldorf vor den Folgen eines gescheiterten Verbotsverfahrens.

Die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, appellierte eindringlich, laut gegen die AfD die Stimme zu erheben. Auch, wenn im privaten, geselligen Kreis jemand ankündige, aus Wut auf die Ampel jetzt die AfD zu wählen, gelte: " Stehen Sie auf! Sagen Sie: Bis hierher und nicht weiter. "

Im Privaten den Mund aufmachen, auf die Straße gehen: Ob das wirklich der Beginn einer gesamtgesellschaftlichen Initiative gegen die AfD ist, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.

