Tödlicher Unfall im Phantasialand • Im Phantasialand in Brühl ist gestern ein Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten tödlich verunglückt. Der genaue Hergang des Unfalls an der Achterbahn "Taron" sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei im Rhein-Erft-Kreis. Der Verunglückte war 43 Jahre alt. In dem Freizeitpark ist derzeit noch Winterpause, diese soll aber am Gründonnerstag enden.

Grenzkontrollen zur Fußball-EM geplant • Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat zur Fußball-EM im Sommer zeitweilige Kontrollen an allen deutschen Grenzen angekündigt. " Wir werden während des Turniers an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen vornehmen, um mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern zu können ", sagte Faeser der "Rheinischen Post". Im Fokus stehe der Schutz vor Islamisten und anderen Extremisten, vor Hooligans und anderen Gewalttätern sowie die Sicherheit der Netze vor Cyberangriffen.

Berichte: Lauterbach-Plan für Praxisreform steht • Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zur geplanten Praxisreform vor. Bild und dpa hatten zuerst berichtet. Dem Entwurf zufolge sollen chronisch Kranke in Zukunft nur noch mindestens einmal im Jahr in die Praxis kommen müssen - bisher müssen sie das einmal im Quartal. Außerdem sind bundesweit sogenannte "Gesundheitskioske" geplant - unter anderem in Brennpunktvierteln. Kinder und Jugendliche sollen leichter einen Psychotherapie-Platz bekommen - und es ist geplant, dass 5.000 zusätzliche Studienplätze für Medizin entstehen.

Gericht entscheidet über Berufung von Assange • Heute will die britische Jusitz entscheiden, ob der Wikileaks-Gründer Julian Assange Berufung gegen seine Auslieferung in die USA einlegen kann. Sollten die Richter seinen Antrag ablehnen, bliebe dem 52-jährigen Australier nur noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die US-Regierung will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft.

Niedersachsen lockert Regeln für Wolf-Abschuss • Nach mehreren Nutztierrissen setzt Niedersachsen als erstes Bundesland ein Schnellabschussverfahren für Wölfe um. Die Ausnahmegenehmigung soll ab heute Abend gelten. Sie ist 21 Tage gültig und erlaubt, im Abstand von 1.000 Metern rund um eine betroffene Weide einen Wolf abzuschießen. In NRW gibt es seit Monaten eine juristische Auseinandersetzung um die Wölfin "Gloria". Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden, dass die sogenannte "Problem-Wölfin" nicht abgeschossen werden darf.

DFB spielt erstmals in Pink gegen die Niederlande • Nach dem großen EM -Mutmacher gegen Frankreich will Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Fußball-Nationalmannschaft der Männer heute nachlegen. Die DFB -Auswahl tritt um 20:45 Uhr in Frankfurt gegen die Niederlande zu ihrem zweiten Testspiel des Jahres vor dem Heimturnier im Sommer an. Die Mannschaft wird erstmals mit dem viel diskutierten pinkfarbenen Trikot antreten.

