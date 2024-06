Kinderleiche in Niedersachsen entdeckt • Wie die Polizei heute früh mitteilte, hat ein Landwirt gestern Nachmittag in Estorf im Landkreis Stade eine Wiese gemäht und dabei die Leiche eines Kindes entdeckt. In der Region wird seit Wochen ein Junge mit Autismus vermisst. Bisher gab es vom sechsjährigen Arian keine Spur. Spezialisten der "Ermittlungsgruppe Arian" hätten den Fundort bereits kriminaltechnisch untersucht, hieß es. Weitere Details wurden nicht genannt.

Brückenteile für Meerbusch kommen heute an • In der Nacht sind per Schiff und anschließend per Schwertransporter Brückenteile für die langersehnte Bahn-Überführung in Meerbusch-Osterath angekommen. Die Bauteile sollen im Laufe des Morgens mit einem Kran an die vorgesehene Stelle der Brücke gehievt werden. Bis zum 16. Juli ist die Bahn-Strecke zwischen Krefeld und Neuss wegen der Bauarbeiten noch gesperrt.

A3 am Kreuz Kaiserberg wieder frei • In der Nacht auf Freitag war auf der A3 bei Bauarbeiten ein großer Hohlraum unter der Fahrbahn entdeckt worden. Seit dem späten Abend ist das Problem behoben und das Kreuz Kaiserberg wieder frei. Laut Autobahn GmbH wurde der Hohlraum aufgefüllt und eine neue Fahrbahn-Decke aufgetragen.

Erste Zahlen aus dem Zensus 2022 werden veröffentlicht • Wie viele Menschen leben genau in Deutschland, wie viele Wohnungen gibt es, welchen Beschäftigungen gehen die Menschen in Deutschland nach? Das sind drei der Fragen, die mit dem Zensus 2022 ermittelt werden sollten – gut zehn Millionen Menschen wurden dafür im Mai vor zwei Jahren in ganz Deutschland per Zufallsgenerator ausgesucht und befragt. Das Statistische Bundesamt präsentiert heute erste Ergebnisse zu den Wohnverhältnissen, den Heizungen und den Mietkosten. Eigentlich hätte die Befragung 2021 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben.

Fußball-EM: Spanien und Italien sicher im Achtelfinale • Bei der Fußball-EM hat Italien sich in der Gruppe B durch den späten 1:1-Ausgleichstreffer gegen Kroatien den Einzug ins Achtelfinale gesichert. Spanien besiegte Albanien mit 1:0 und steht mit neun Punkten aus drei Spielen und ohne Gegentor als Gruppensieger fest. Wer heute in der Gruppe C zweiter wird, trifft am Samstag in Dortmund auf die Deutsche Nationalmannschaft.

