25.06.2009: Todestag des "King of Pop" Michael Jackson

WDR Zeitzeichen. . 14:37 Min. . Verfügbar bis 26.06.2099. WDR 5.

wie Michael Jackson schon als Kind ein Leben fernab der Normalität führt,

schon als Kind ein Leben fernab der Normalität führt, wie Michael Jackson und der Produzent Quincy Jones kongeniale Partner werden,

und der Produzent kongeniale Partner werden, wie Jackson mit außergewöhnlichen Instrumenten vorher nie gehörte Klänge schafft,

mit außergewöhnlichen Instrumenten vorher nie gehörte Klänge schafft, wie Michael Jackson mit seinem Privatleben und der Dokumentation " Living with Michael Jackson " für Aufregung sorgt.

, der außergewöhnliche Musiker, der begnadete Tänzer, der Jahrhundertkünstler, der. Aber eben auch: die tragische Skandalfigur. Immer wieder stehen Vorwürfe im Raum,habe Minderjährige missbraucht.Weilund seine Geschwister ungewöhnlich musikalisch sind, gründet der Vater 1964 das Trio. Alsund Marlon zwei Jahre später dazu kommen, nennt der Vater die Gruppe inum. Da ist Michael sieben Jahre alt.wird der. Mit dem Album "" macht er sich unsterblich. Entspannung findetauf seiner, einem elf Quadratkilometer großen Areal bei. Dorthin lädt er auch immer wieder Kinder ein. Seit Anfang der 90er gibt es Missbrauchsvorwürfe, ein erster Fall wird außergerichtlich beigelegt. 2005 muss sich Michael Jackson wegen Kindesmissbrauch und weiteren Anklagepunkten vor Gericht verantworten, er wird in allen Punkten freigesprochen. US-Medien berichten immer wieder, Jackson habe Schweigegeld in Millionenhöhe an Familien mutmaßlicher Opfer gezahlt.In den Nullerjahren wird es still um. Die Konzertreihe "" soll der Abschied von der Bühne und seinen Fans sein. Dochwird diese Konzerte nicht mehr spielen. Er stirbt am 25. Juni 2009, achtzehn Tage vor dem ersten Auftritt. Sein Leibarzthatte ihm gegen seine Schlafstörungen das Narkosemittel Propofol in viel zu hoher Dosis verabreicht.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Christoph Tiegel und Matti HesseTechnik: Sarah Fitzek