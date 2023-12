Nachrichten aus NRW

Festnahme nach mutmaßlichen Anschlagsplänen auf Kölner Dom • Die Polizei hat im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Gefahrenlage am Kölner Dom an Heiligabend in Wesel eine Wohnung durchsucht und fünf Männer in Gewahrsam genommen. Das wurde am Abend bekannt. Vier Männer sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Ein 30 Jahre alter Tadschike, zu dem " staatschutzrelevante Erkenntnisse " vorliegen, bleibe bis mindestens zum 7. Januar in Gewahrsam, heißt es von der Polizei.