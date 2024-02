Bomben in Aachen und Duisburg entschärft • In Duisburg und Aachen sind am späten Abend und in der Nacht Weltkriegsbomben entschärft worden. In Duisburg machten Experten eine Bombe an der A40 unschädlich. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt. In Aachen wurde ein Blindgänger am Bendplatz entschärft. In beiden Städten waren tausende Anwohner von der Evakuierung betroffen.