ADAC-Studie 2023: NRW bleibt Stau-Rekordhalter

Stauzahlen vom WDR -Verkehrsstudio

Die von uns im WDR-Verkehrsstudio ermittelten Stauzahlen sind nicht unmittelbar mit den vom ADAC ermittelten Werten vergleichbar. " Wir schauen immer auf den Zeitpunkt mit der höchsten Anzahl an Staukilometern im Land, welchen wir als Spitzenwert bezeichnen. Damit lassen sich einzelne Tage gut vergleichen ", sagt Melina Helf aus dem WDR-Verkehrsstudio. Die einzelnen Stauwerte oder Kilometer eines Tages werden aber nicht addiert.

So gab es im vergangenen Jahr beispielsweise am Freitagnachmittag vor dem langen Pfingstwochenende (26.5.2023) in der Spitze rund 580 Staukilometer, was die Summe aller von uns gezählten Staus gegen 16.30 Uhr in NRW beschreibt. Danach wurde es allmählich wieder ruhiger. Viel mehr Stau ist dann auch kaum möglich.

Zunahme der PKW-Neuzulassungen

Frank Schewe, Leiter des WDR-Verkehrsstudios, schaut eher skeptisch auf die ADAC -Zahlen. " Man darf nicht vergessen, der ADAC ist vor allem ein Verein für Autofahrende. Und die eigenen Mitglieder als Stauverursacher zu nennen, wäre sicher ungeschickt. Aber schlechtes Baustellenmanagement allein ist sicher nicht der Hauptgrund für die vielen Staus. Aus unserer Sicht wiegt viel schwerer, dass sehr viele (und immer mehr) Autos und Lkw unterwegs sind. Und dagegen helfen nur langfristige Konzepte und vor allem bessere ÖPNV -Verbindungen, damit endlich eine vernünftige Alternative bereitsteht. "