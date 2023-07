Das Lehramt ist weiblich: Immer mehr Lehrerinnen in NRW

Generell zeichne sich seit langem ab: "Das pädagogische Handlungsfeld ist weiblich - das sehen wir in den Kitas, in der sozialen Arbeit und nun auch vermehrt an Schulen." Das liege einerseits an der guten Vereinbarkeit von Familie und Arbeit im Lehrerberuf, andererseits an der zunehmenden Berufstätigkeit bei Frauen insgesamt, stellte die Gewerkschafterin fest.

Rekord: Mehr als 200.000 Lehrkräfte in NRW

Insgesamt unterrichteten im vergangenen Schuljahr knapp 202.400 Lehrkräfte an 5.404 Schulen fast 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler. Angesichts stetig gestiegener Bildungs- und Förderaufgaben hat die Zahl der Lehrkräfte damit ihren Höchststand in der Schulstatistik Nordrhein-Westfalens erreicht - das gilt auch für die darin enthaltene Zahl der fast 174.000 Vollzeitstellen. Demgegenüber waren die Schülerzahlen in etlichen Jahren schon deutlich höher in NRW - in der Spitze mit mehr als 3,4 Millionen Lernenden Mitte der 1970er-Jahre.